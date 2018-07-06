Путін зник? Що сталося з президентом РФ

Президент РФ Володимир Путін останній тиждень не з’являється в інформаційному просторі.

На думку росіян, глава РФ зник 29 червня і вже тиждень не з’являвся на публіці, пише УНІАН.

Користувачі мережі схильні вважати, що він зник після того, як оглянув майданчик парку футболу ЧС-2018 на Красній площі в Москві з главою FIFA Джанні Інфантіно.

Уже на матч чемпіонату світу між збірними Росії і Іспанії 1 липня Путін не прийшов.

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У період з 2 по 8 липня в президентському графіку були скасовані всі заходи.

Більшість користувачів вважають, що Путін готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка повинна пройти 16 липня в Гельсінкі.

Утім, прихильники теорії змови припускають, що президент переживає чергову реінкарнацію.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Путін під час запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом готовий до пошуку компромісів “з усіх питань”, крім статусу Криму.

Фото: Dreamstime.