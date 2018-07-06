Як заробляти на подорожах 2500 євро в місяць: історія українця

Артем Пономаренко став одним з учасників проекту World Life Experience. За відвідування 40 країн і участь у волонтерських ініціативах учасники заробляють на подорожах 2,5 тисячі євро на місяць. Факти ICTV дізналися про життя в дорозі у одного з тих, хто отримує заробіток від подорожей.

World Life Experience зібрали команду з 6 чоловіків і 6 жінок з різних куточків світу. Ажіотаж навколо проекту був настільки великим, а умови – настільки привабливими, що в інтернеті почали ширитись чутки про те, що конкурс – просто фейк.

Але один з тих, кому вдалося увійти в число команди мандрівників – 26-річний урожденец Київщини Артем Пономаренко, розвіяв цей міф. Далі – його історія від першої особи.

Про життя до проекту

До проекту я нарахував 23 країни, які відвідав. Я дуже люблю подорожувати і останнім часом відчував потребу в цьому. Потрапив в проект в переломний для себе момент.

Проект з’явився в потрібний час

Я працював у візовому центрі в посольстві Німеччини. Якраз в червні оголосили безвіз. Через це я пішов з роботи і все літо подорожував. Сім’ї у мене не було.

Я осмислив, що мені хотілося б присвячувати якусь частину часу благодійності і допомозі іншим. Розглядав і екологічні різні проекти, планував працювати в одній з українських компаній по ресайклінгу (переробка ресурсів, – ред.).

Боротьба за участь в World Life Experience

Про програму я дізнався абсолютно випадково від друга. Ми їхали з роботи в машині, і він поділився зі мною інформацією про проект. Я приїхав додому і все перевірив. Через 2 тижні подав заявку без будь-яких надій пройти. Але, звичайно, за проектом стежив.

Всього було 6 етапів

Через кілька тижнів після подачі заявки мені прийшло повідомлення на пошту, що я проходжу перший етап. Прислали завдання, які треба було вирішити.

Компанія зробила великий акцент на психологічних тестах, бо треба було зібрати 12 осіб, які будуть цілий рік разом вирішувати різні питання, стикатися з різними ситуаціями.

До певного етапу були скайп-інтерв’ю, загальні питання про кількість відвіданих країн, знання мов, бекграунд людини. І так пройшли перші три етапи. У цей момент я почав розуміти, що справа набирає серйозних обертів.

Тоді у мене був не дуже хороший рівень англійської мови. І для проходження етапу потрібен був хоча б середній рівень знання. Щоб пройти, я використовував всі способи: допомога перекладача, друзів.

Я знав, чому я хотів перебувати там, мені потрібна була допомога тільки в складанні есе. Це для компанії було принципово.

Всі етапи тривали близько півроку. Потім я потрапив до числа 84 кандидатів. До цього я не розумів, скільки людей подалося, в яку сотню або тисячу я входжу. Коли я вже побачив конкретну цифру, почалося невелике хвилювання.

На цьому етапі потрібно було зняти ролик про мотивацію. Був дуже складний процес зйомок. Було темно, відео не вийшло таким, як треба. Але часу у мене не було, так що я його відправив. Думав, це провал, але я, принаймні, зробив все, що зміг.

Але через якийсь час мені прийшов лист, що я вже в 30-ці. Після цього було ще одне скайп-інтерв’ю з головним офісом в Лісабоні. Через місяць мені подзвонили і сказали: збирайте валізу і готуйтеся, ви стали одним з учасників.

На збори у мене було 2 місяці. За цей час я зібрав речі, зробив документи і щеплення. З собою брав речі на рік. Це і зимовий, і літній одяг.

Команда

Ми з командою почали спілкуватися ще до поїздки. Коли повідомили, кого відібрали, ми почали шукати один одного в соцмережах. Коли приїхали в Лісабон, звідки повинні були вирушати далі, відразу взяли пиво. Нікого з організаторів ще не було, тому що вони зустрічали останнього прилітаючого.

Наймолодшому з нас було 25 років, а найстаршій учасниці – 36. Було цікаво спостерігати відмінності в наших темпераментах.

Ми, українці і росіяни (була дівчина з Росії), більш стримані і холодні. У команді велика латинська група – Іспанія, Венесуела, Португалія, Аргентина і Кабо-Верде. І всі вони емоційні й імпульсивні. Спочатку це шокувало. Потім звик.

Часто вони підсвідомо переключалися на іспанську мову. Я через це навіть почав її вивчати, щоб включатися в розмову. Спочатку багато моментів бентежили, дивували. Але через півроку ми всі стали, як сім’я, перейняли один в одного багато якихось поглядів.

Дивувало спочатку відмінність в культурах. У нас більше патріархат переважає. Чоловіки виконують важку фізичну роботу. У них навпаки – жінки тягають валізи. Коли я пропонував допомогу, латинські дівчата з команди дивувалися і відмовлялися.

Побут

За умовами програми ми змінюємо країну кожні 10-12 днів. Половину часу ми проводимо у приймаючої сторони. Це якісь благодійні, недержавні організації. Вони надають житло і харчування на час, поки ми у них працюємо.

Під час другої, культурної і розважальної, як ми її називаємо, частини, ми живемо в готелях, хостелах або спонсорському житлі. Все залежить від того, як домовиться наша компанія.

Благодійність

Благодійна частина – це ядро ​​програми

Тут ми працюємо із найрізноманітніших напрямів: підтримка біженців, допомога бездомним, людям з особливими потребами, захист природи, порятунок тварин, просування спорту. Якось раз ми рятували черепах.

Найбільше у волонтерській роботі запам’яталася Словенія. Нам організували поїздку в будинок, де живуть люди з Синдромом Дауна. Ця установа сімейного типу. Там живуть до 10 людей з господарями, як одна велика сім’я.

Коли ми приїхали, вони сиділи, вирізали картинки з журналів. Деякі були у візках. З нашим приїздом вони трохи пожвавилися. Наймолодший житель повів нас в свою кімнату і почав танцювати під музику. Потім всі пожвавилися. Ми всі почали танцювати і трохи відкрилися.

Закінчилося все тим, що ми всі разом танцювали в холі. Люди на інвалідних візках танцювали, як могли. Це було неймовірне єднання людей, шалено радісний настрій.

Напевно, в той момент ми забули про все на світі. Про всі дискотеки, на яких ми побували до цього, про все, що могло приносити радість. Тому що таку радість, як ту, що ми отримали від відвідування цих людей, ми не відчували більше ніде.

Коли настав час їхати, ми стали прощатися, обніматися і одна жінка заплакала. Потім почався ланцюговий ефект і плакали всі мешканці будинку. Ми нічого не розуміли, а потім почали плакати теж.

В результаті близько 20 осіб – мешканці будинку і організатори, стояли і плакали.

Ми ясно розуміли, чому жителям було весело, коли ми приїхали, і чому вони плачуть, коли ми їдемо. Тому що життя у них досить одноманітне. Воно протікає за вирізанням папірців за столом.

Коли кілька молодих людей приїхали до них з різних країн, задавали їм питання, цікавилися ними, танцювали з ними – звичайно, вони були щасливі. Це був один з найбільш пам’ятних моментів.

Ще запам’ятався проект в Гранаді, в Іспанії. Це територія, де побудовано кілька будинків. В цілому там живе близько 100 людей. Це все створив один чоловік. Він мав хорошу роботу, але віддав все. Продав будинок, пожертвував кар’єрою. Без допомоги уряду чоловік відкрив свої двері світу.

Почалося все з того, що він удочерив дівчинку, у якої не було батьків. Потім був біженець, якого він прихистив у себе вдома. І до сих пір люди продовжують приходити до благодійника.

Зараз він допомагає біженцям з різних країн, людям, які виходять з в’язниці, і у яких немає документів, людям з вулиці. Йому абсолютно без різниці, хто – та чи інша людина. Він допомагає всім вибратися зі складних ситуацій.

Туризм

В рамках проекту ми вже відвідали 14 напрямків і 13 країн (2 міста в Іспанії). Після волонтерської частини у нас були вільні дні. Ми не втрачали можливості помандрувати.

У Європі ми відвідали Польщу, екскурсія в Аушвіц досі в пам’яті. З Македонії ми поїхали до Греції. Були в Чорногорії і Хорватії. З усіх країн, які ми відвідали, найекзотичнішими були азіатські: В’єтнам, Таїланд.

Але країною-відкриттям для мене стала Боснія та Герцеговина. Я про цю країну абсолютно нічого не знав. Я чув про балканську війну, але крім цього виявилося, що країна багата культурно. Там живуть приголомшливі люди, неймовірно красива природа і багата культурна спадщина.

Враження від Сараєво – це спілкування з дітьми, красиві місця, філігранні виноградники, каньйони, річки.

Про роботу мрії

Коли говорять, що це робота мрії, не спадає на думку, що це нелегка праця. Фізично це не завжди складно. Бували, звичайно, випадки, коли ти 12 годин проводиш на ногах.

Але в психологічному плані були складні і переломні моменти, коли хотілося побути на самоті, взяти паузу, відпочити від усього.

Спочатку дуже складно було впоратися, тому що інформація надходить на англійській мові. Її обсяг дуже великий і всю потрібно сприймати, все відчути, щоб потім написати про це в блозі, зняти відео і фото (одна з умов участі в подорожах – опис своїх поїздок в блозі, – ред.).

Ось у мене, наприклад, переломний момент був у Ханої (В’єтнам, – ред.). Хотілося в деяких моментах усамітнення і спокою. Але місто зовсім не сприяє тому, щоб відпочити. Мені так і не вдалося там знайти якийсь сквер або парк, щоб побути на самоті.

Шум, люди, запахи – це все тебе переслідує. В деякі моменти не хотілося в команді знаходитися, тому що іноді хочеться знайти час для себе, але не завжди виходить.

Плани на майбутнє

Зараз у мене відпустка. Я дуже скучив за домівкою. Я був радий прилетіти до Борисполя, побачити своїх друзів, родичів.

Уже через місяць я продовжу подорож. На черзі у нас країни Латинської Америки. Починаємо з Мексики, потім Коста-Ріка, Колумбія, Перу, Чилі, Аргентина, Уругвай і Бразилія. Це буде тривати півроку.

Життя після проекту

Чим більше ти бачиш, чим більше подорожуєш і взаємодієш з організаціями, тим більше ідей і можливостей з’являється. Зараз у мене шалено багато бізнес-ідей. Я для себе вибрав кілька найперспективніших.

Але хотілося б, звичайно, не йти в комерцію і присвятити себе вищій мети. Можна продовжити працювати в World life Еxperience і допомагати їм уже не в якості мандрівника, а в офісі займатися організацією поїздок. Тому що вже відкрита реєстрація для учасників на наступний рік.

Багато з нашої команди планують продовжити розвивати себе у благодійній сфері. Тому що ми бачимо дуже багато прикладів, коли люди на голому ентузіазмі допомагають іншим. Я порівнюю Україну і нашу кількість ініціатив. У нас не прийнято допомагати.

Наприклад, в Америці жителі займаються волонтерською роботою кожен день або на вихідних присвячують цьому час. У нас же, навіть якщо ти хочеш чимось зайнятися, це важко. Тому в цьому напрямку є дуже багато роботи.

Фото: facebook

Розмову вела Яна Семенюк