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Зустріч Трампа і Путіна: Кремль готує угоду

Кремль має намір забезпечити президенту США Дональду Трампу “тріумф” на переговорах з російським лідером Володимиром Путіним у Гельсінкі 16 липня.

Трамп і Путін

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, кремлівські офіційні особи ведуть інтенсивні переговори зі своїми колегами у Вашингтоні, метою яких є укладення хоча б однієї угоди, яку Трамп зможе представити своїм виборцям в якості тріумфу.

За задумом Кремля, висновок подібної тріумфальної угоди виправдає в очах американської громадськості відновлення відносин між США і РФ.

Очікується, що на переговорах у Гельсінкі Трамп і Путін головним чином обговорять іранське та сирійське питання. За даними джерел, Путін підтримав ідею ведення переговорів з Трампом тет-а-тет.

Читайте: Готувався до цього все життя: Трамп про переговори з Путіним

До речі, раніше Трамп повідомив, що під час переговорів з Путіним він підніме питання про втручання Росії в американські вибори, а також війни в Україні та Сирії.

ФОТО: Getty Images

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