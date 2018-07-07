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Крим і війна на Донбасі стали переломними для НАТО – Меркель

Канцлер Німеччини Агнела Меркель заявила, що переломною подією для Альянсу стала анексія Криму та військові дії на Сході України. Виклики перед НАТО сильно змінилися і військово-політичний блок повинен продемонструвати рішучість захистити себе.

Про це йдеться у відеоподкасті глави німецького уряду.

– У зв’язку з цим Альянс ухвалив глибокі зміни та рішення, зокрема на саміті НАТО в Уельсі”, – заявила вона, додавши, що тепер союзники більше концентруються на обороні і для цього вживають відповідних запобіжних заходів, наприклад шляхом присутності у центрально- і східноєвропейських державах.

Водночас НАТО прагне до “розумних відносин з Росією”. Тому тривають переговори на рівні Ради Росія – НАТО.

– Однак одночасно ми в НАТО повинні показати, що сповнені рішучості захищати себе, – сказала Ангела Меркель.

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Вона нагадала, що на саміті в Уельсі країни НАТО домовилися досягти витрат на оборону 2% від обсягу ВВП до 2024 року.

– Ми повинні дійсно підготуватися до нових викликів… тому в останні роки витрати на оборону зросли, – зазначила Меркель.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав Закон про нацбезпеку України, який визначає в числі фундаментальних національних інтересів набуття членства в ЄС та НАТО.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

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