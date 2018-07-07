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Президент Філіппін подасть у відставку, якщо йому доведуть, що бог є

Президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив, що негайно подасть у відставку, якщо хто-небудь зможе довести йому існування бога.

Про це повідомляє CNN.

Як доказ Дутерте приймає фотографії та селфі, а також інші свідчення тих, хто спілкувався з богом чи побував у раю.

Так, промова 73-річного політика була спрямована насамперед проти католицької церкви, з якою у нього виникли розбіжності.

До слова, 24 червня він назвав християнського бога “дурним”, а потім – відмовився вибачатися за свої слова.

Родріго Дутерте підкреслює, що вірить у “надбога”, який підтримує порядок в космосі.

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Нагадаємо, американські вчені прийшли до висновку, що релігійні люди живуть у середньому на 5,64 роки довше, ніж атеїсти.

Фото: Jeoffrey Maitem/Getty Images

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