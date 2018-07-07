PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Такої зливи не було 10 років! В Японії загинуло 49 людей, 48 пропали безвісти/

Такої зливи не було 10 років! В Японії загинуло 49 людей, 48 пропали безвісти

В Японії не припиняються найсильніші за 10 років дощі. У результаті негоди загинуло 49 осіб, ще 48 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Рятувальникам вдалося знайти 5 живих. Всі знайдені поки що без свідомості.

Влада Японії попереджає, що число загиблих може збільшитися через повені і зсуви, викликані рекордними опадами у західній частині країни.

Читайте: Затопило квартиру: що робити і куди звертатися за компенсацією

До слова, у середині червня в Японії на острові Кюсю відбулося виверження вулкану Сакурадзіма. Стовп попелу з його кратера піднявся на висоту 4,7 кілометра.

ФОТО: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

В Японії стратили лідера екстремістської секти Аум Сінріке – ЗМІ
Як зібрати тривожну валізу і правила поведінки під час паводку (ІНФОГРАФІКА)
Смерч у Кирилівці
Над морем у Кирилівці пронісся смерч
Штормове попередження по Україні: де чекати зливи та шквали
Чернігів рятують від підтоплення: є постраждалі, потрібна допомога
Злива з грозою у Києві – столиця попливла
На Івано-Франківщині річка вийшла з берегів і змила колибу
У Японії ракета вибухнула одразу після старту
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка