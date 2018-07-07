Такої зливи не було 10 років! В Японії загинуло 49 людей, 48 пропали безвісти

В Японії не припиняються найсильніші за 10 років дощі. У результаті негоди загинуло 49 осіб, ще 48 вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє телеканал NHK.
Рятувальникам вдалося знайти 5 живих. Всі знайдені поки що без свідомості.
Влада Японії попереджає, що число загиблих може збільшитися через повені і зсуви, викликані рекордними опадами у західній частині країни.
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До слова, у середині червня в Японії на острові Кюсю відбулося виверження вулкану Сакурадзіма. Стовп попелу з його кратера піднявся на висоту 4,7 кілометра.
ФОТО: Getty Images
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