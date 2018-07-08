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Операцію з порятунку дітей в Таїланді призупинили – ЗМІ

У Таїланді призупинили операцію з порятунку дітей з печери, оскільки рятувальникам потрібно підготуватися.

Порятунок дітей у Таїланді

У Таїланді приблизно на 10 годин припинили операцію з порятунку дітей з печери, повідомляє Sky News.

Губернатор провінції Чіанграй Наронгсак Оссатанакорн заявив, що рятувальникам потрібно близько 10 години для того, щоб підготуватися до наступного етапу операції.

За його словами, рятувальна операція проходить краще, ніж очікувалося.

Наразі з печери вдалося врятувати 4 дітей.

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До слова, у Таїланді загинув колишній військовий нирець, який приєднався до пошукових дій, щоб врятувати 12 дітей, які опинилися в затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон.

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