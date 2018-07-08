В Італії померла найстаріша жінка Європи Джузеппіна Проджетто.
У Флоренції (Італія) у віці 116 років і 37 днів померла найстаріша жінка Європи Джузеппіна Проджетто, повідомляє ANSA.
Вона була другою найстарішою жінкою у світі після японки Чіхо Міяко, якій 117 років.
Джузеппіна Проджетто жила у селі під Флоренцією з 1960-х років. Вона переїхала туди зі своїм сином Ренато Фрау, який загинув у віці 39 років, коли намагався врятувати потопельника.
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До слова, у Таїланді загинув колишній військовий нирець, який приєднався до пошукових дій, щоб врятувати 12 дітей, які опинилися в затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон.
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