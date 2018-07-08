PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Порятунок дітей у Таїланді: з печер вивели перших школярів/

Порятунок дітей у Таїланді: з печер вивели перших школярів

У Таїланді рятувальники вивели на поверхню перших двох школярів із 13 осіб, які більше двох тижнів перебували в печері Кхао Луанг.

Порятунок дітей у Таїланді

Першими, кого вивели з підземелля, виявилися двоє хлопчиків. Підліткам довелося подолати понад 4 км, щоб вийти з печер, повідомляє South China Morning Post.

Операція з виведення на поверхню заблокованих у печері дітей і тренера розпочалася вранці 8 липня.

У найдальший канал, де знаходяться діти, вирушили 13 професійних дайверів і п’ять найдосвідченіших бойових плавців військово-морських сил Таїланду.

Читайте: SpaceX будує підводний човен для порятунку дітей з печери в Таїланді

Нагадаємо, 12 футболістів і їх тренер зникли 24 червня у печері Кхао Луанг. Через 9 днів їх знайшли у затопленій печері. З’ясувалося, що рятувальна операція може зайняти місяці.

Фото: Linh Pham/Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Ілон Маск
SpaceX будує підводний човен для порятунку дітей з печери в Таїланді
Маск придумав, як врятувати дітей з печери в Таїланді
У Ніжині бетонна плита вбила трьох дітей
У Ніжині бетонна плита вбила трьох дітей
У Таїланді помер рятувальник, який доставляв дітям у затоплену печеру кисень
Пхукет, Таїланд
У Таїланді перекинулися два човни зі 130 туристами
Народила у вуличному туалеті: на Херсонщині дівчина викинула дитину у вигрібну яму
Дитячий майданчик
У Росії п’яні мами побилися на дитячому майданчику (18+)
Лікарня
Отруєння у таборі Славутич: діти їли прострочений йогурт
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка