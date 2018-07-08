Порятунок дітей у Таїланді: з печер вивели перших школярів

У Таїланді рятувальники вивели на поверхню перших двох школярів із 13 осіб, які більше двох тижнів перебували в печері Кхао Луанг.

Першими, кого вивели з підземелля, виявилися двоє хлопчиків. Підліткам довелося подолати понад 4 км, щоб вийти з печер, повідомляє South China Morning Post.

Операція з виведення на поверхню заблокованих у печері дітей і тренера розпочалася вранці 8 липня.

У найдальший канал, де знаходяться діти, вирушили 13 професійних дайверів і п’ять найдосвідченіших бойових плавців військово-морських сил Таїланду.

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Нагадаємо, 12 футболістів і їх тренер зникли 24 червня у печері Кхао Луанг. Через 9 днів їх знайшли у затопленій печері. З’ясувалося, що рятувальна операція може зайняти місяці.

Фото: Linh Pham/Getty Images