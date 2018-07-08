Спонсор Brexit зустрічався з послом РФ 11 разів – ЗМІ

Найбільший спонсор виходу Великої Британії з ЄС (Brexit), мільйонер Аррон Бенкс щонайменше 11 разів зустрічався з послом Росії Олександром Яковенком.

Зустрічі Аррона Бенкса та Олександра Яковенка відбулися перед референдумом щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу, і протягом двох місяців після нього, повідомляє The Guardian.

У документах, які запропонувала перевірити газета The Observer, зазначається, що російське посольство зробило ще чотири запрошення, але невідомо, чи були вони прийняті.

В останні роки Бенкс стверджував, що зустріч із послом була лише одна, “під час ланчу з випивкою”. Однак The Observer з’ясувала, що зустрічі були неодноразовими.

Після цього Бенкс розповів парламентській комісії, що зустрічався з послом “двічі чи тричі”. А минулого тижня після публікації у New York Times зізнався у четвертій зустрічі.

The Observer навів докази ще семи зустрічей, проте Бенкс їх не прокоментував.

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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Аррон Бенкс неодноразово зустрічався з російськими дипломатами в посольстві в Лондоні напередодні референдуму щодо Brexit.

Мільйонеру пропонували купити проект із видобутку золота в Сибіру вартістю в кілька мільярдів доларів.

Фото: Matt Cardy/Getty Images