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У Франції прийняли закон проти фейкових новин

Парламент Франції ухвалив закон про боротьбу з фейковими новинами.

Фейкові новини

Парламент Франції проголосував за прийняття закону про боротьбу з фейковими новинами, повідомляє Politico.

Закон дозволить судам визначати достовірність повідомлень, які опублікують в період виборів.

Кандидати на виборах зможуть вимагати в судах видалення підозрілих новин в період виборчої кампанії. Також вони можуть змусити Facebook і Twitter розкрити джерело фінансування рекламного контенту.

– Я в захваті від прийняття парламентом збалансованого та ефективного тексту, який піднімає це питання до значних масштабів, текст, який стане цінним інструментом для кращого захисту нашої демократії, – сказала міністр культури Франції Франсуаза Ніссен.

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До слова, глава Tesla і Space X Ілон Маск хоче створити сайт для боротьби з фейковими новинами.

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