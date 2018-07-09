Фітнес-додаток Polar Flow через лазівки в налаштуваннях розкривав інформацію про тисячі співробітників секретних об’єктів.

Фітнес-додаток Polar Flow фінської компанії Polar через лазівки у налаштуванням конфіденційності дозволяв визначити імена, адреси та активність тисяч користувачів, які працюють у розвідувальних службах і на військових об’єктах, йдеться у спільному розслідуванні команди Bellingcat і голландського видання De Correspondent.

У Polar наполягали, що будь-який користувач має право зазначити свій профіль як конфіденційний – і таким чином не передавати дані в сторонні додатки на кшталт Facebook. Однак в профілях часто з’являються фотографії, навіть якщо їхні власники не пов’язували Polar з Facebook, відзначили журналісти.

Лазівка ​​в додатку дозволила авторам розслідування виявити імена, адреси, медичні дані, маршрути, а також дати і інші деталі тренувань військовослужбовців та розвідників у різних країнах світу.



Фітнес-додаток розсекретив імена й адреси тисяч розвідників / 2 фотографии

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– Тим, хто хотів простежити за співробітником секретного об’єкта, потрібно було просто знайти цей об’єкт на мапі, а потім вибрати вправу і вивчити профіль одного з користувачів, – повідомляє Bellingcat.

Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг дав свідчення Конгресу США через витік даних із соцмережі.