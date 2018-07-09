Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку.
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вирішив піти у відставку, повідомляє The Guardian.
Він став вже третім міністром країни, який звільнився з уряду Терези Мей за останню добу.
– Прем’єр-міністр прийняла відставку Бориса Джонсона з посади міністра закордонних справ. Про його наступника буде оголошено найближчим часом. Прем’єр-міністр дякує Борису за його роботу, – йдеться у повідомленні.
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До слова, королева Єлизавета II підписала законопроект про Brexit, чим надала офіційну згоду на вихід Великої Британії з Європейського союзу.
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