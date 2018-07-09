PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку/

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку.

Борис Джонсон

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вирішив піти у відставку, повідомляє The Guardian.

Він став вже третім міністром країни, який звільнився з уряду Терези Мей за останню добу.

– Прем’єр-міністр прийняла відставку Бориса Джонсона з посади міністра закордонних справ. Про його наступника буде оголошено найближчим часом. Прем’єр-міністр дякує Борису за його роботу, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Путін повторює хід Гітлера 1936 року – Джонсон

До слова, королева Єлизавета II підписала законопроект про Brexit, чим надала офіційну згоду на вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Поліція
Померла британка, яка отруїлася Новачком
Аррон Бенкс
Спонсор Brexit зустрічався з послом РФ 11 разів – ЗМІ
Ось що я знайшла… Siri перебила виступ міністра у парламенті Великої Британії
Поліція
Двоє людей отруїлися невідомою речовиною біля Солсбері
Отруєння Скрипаля
Отруєння Скрипаля: є двоє підозрюваних
Магія
Пили кров і їли серця курчат. Медсестра з Британії “лікувала” нігерійок проституцією
На реформи і боротьбу з РФ: Британія виділить Україні 1,2 млрд грн
суд
Антикорупційний суд в Україні: Велика Британія закликала скасувати скандальну поправку
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка