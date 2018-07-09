Картковий будиночок Мей розвалюється. До чого призведе відставка Джонсона

Відставка Бориса Джонсона з посади міністра закордонних справ Великої Британії може призвести до відставки уряду та дострокових виборів у розпал переговорів щодо Brexit.

Про це написав аналітик-міжнародник Ілля Куса в Facebook.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку слідом за своїм колегою Девідом Дейвісом.

Джонсон був також одним із лідерів фракції консерваторів-прихильників Brexit.

Він і раніше критикував Терезу Мей за надто м’яку, на його думку, позицію Лондона на переговорах із Брюсселем.

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– Картковий будиночок прем’єр-міністра Терези Мей розвалюється. Все може привести до відставки уряду та дострокових виборів у самий розпал переговорів Великої Британії з Євросоюзом.

У Британії лише 3-4 місяці до моменту, коли вона повинна вийти на переговори з ЄС із готовими, погодженими пунктами щодо нового договору з Брюсселем для успішного та плавного виходу з ЄС. Сам вихід відбудеться через 9 місяців.

Ще один варіант – бунт всередині самої Консервативної партії проти Терези Мей і її заміна на посаді керівника партії. Однак і в цьому випадку є ризик перевиборів, оскільки цього дуже чекають лейбористи, – пише він.