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Маск протестував субмарину для порятунку дітей з печери в Таїланді

Американський підприємець Ілон Маск протестував міні-субмарину, спеціально створену для порятунку дітей, що застрягли в затопленій печері в Таїланді.

Відео підводних випробувань він опублікував у Twitter в неділю, 8 липня.

Міні-субмарина була зібрана з частин ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, що належить Ілону Маску. Випробування проходили в басейні у Лос-Анджелесі.

На відео показано, як один дайвер тягне міні-субмарину за собою, поки інший штовхає її ззаду. В якості корпусу рятувального засобу використовується труба для перекачування рідкого кисню від Falcon 9.


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Нагадаємо, раніше Маск пропонував врятувати дітей з печери в Таїланді за допомогою труби з нейлону.

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