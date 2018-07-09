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Померла британка, яка отруїлася Новачком

У Великій Британії в неділю ввечері померла 44-річна жінка, яка отруїлася Новачком в британському Еймсбері.

Поліція

Про це повідомляє Скотленд-Ярд.

За даними поліції, 45-річний чоловік, який також отруївся Новачком і був знайдений в непритомному стані разом з Дон Стерджесс, залишається в критичному стані у госпіталі.

– Детективи почали розслідування вбивства після того, як жінка, яка була піддана впливу нервового-паралітичного агента Новачок в Еймсбері, Уїлтшир, померла в госпіталі в неділю, 8 липня, – йдеться у повідомленні британської поліції.

Глава контртерористичної поліції Великобританії заступник комісара Нейл Басу розповів, що у жінки залишилося троє дітей.

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Нагадаємо, 4 липня неподалік від Солсбері були знайдені в непритомному стані чоловік і жінка, які, як пізніше з’ясувалося, були отруєні Новачком.

Цією ж речовиною 4 березня були отруєні екс-офіцер ГРУ РФ Сергій Скрипаль та його дочка Юлія.

Фото: Dreamstime

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