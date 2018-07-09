Росію привітали картою з українським Кримом

ЦРУ США привітало збірну Росії з футболу та опублікувало карту з Кримом у складі України.

Центральне розвідувальне управління США прикріпило до привітання у Twitter російської збірної з футболу на ЧС-2018 карту з Кримом у складі України.

– Росія – найбільша країна у світі, на Камчатському півострові нараховується 29 історично активних вулканів, – йдеться у повідомленні ЦРУ.

У відповідь на це Росія попросила “виправити” карту і внести окупований Крим до складу РФ.

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До слова, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що США не планують визнавати російську анексію Криму.

Фото: CIA