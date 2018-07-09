PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росію привітали картою з українським Кримом/

Росію привітали картою з українським Кримом

ЦРУ США привітало збірну Росії з футболу та опублікувало карту з Кримом у складі України.

Карта

Центральне розвідувальне управління США прикріпило до привітання у Twitter російської збірної з футболу на ЧС-2018 карту з Кримом у складі України.

– Росія – найбільша країна у світі, на Камчатському півострові нараховується 29 історично активних вулканів, – йдеться у повідомленні ЦРУ.

У відповідь на це Росія попросила “виправити” карту і внести окупований Крим до складу РФ.

 

Читайте: Збірну РФ підтримували в Україні – Сєдокова зганьбилася на РосТБ

До слова, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що США не планують визнавати російську анексію Криму.

Фото: CIA

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Курт Волкер
США не планують визнавати анексію Криму Росією – Волкер
Дональд Трамп і Володимир Путін
Готувався до цього все життя: Трамп про переговори з Путіним
балух
“Суд” Криму засудив Балуха до 5 років в’язниці
Замість сміху і веселощів: на що перетворився Казантип у Криму
Дональд Трамп і Володимир Путін
Росія допомагала Трампу на виборах президента – комітет Сенату США
Росія затримала два судна біля берегів України в Азовському морі
Випалене поле: Крим перетворюється на пустелю
Кримський міст у Google Maps підписали двома мовами
Кримський міст у Google Maps підписали двома мовами
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка