Росію привітали картою з українським Кримом

ЦРУ США привітало збірну Росії з футболу та опублікувало карту з Кримом у складі України.
Центральне розвідувальне управління США прикріпило до привітання у Twitter російської збірної з футболу на ЧС-2018 карту з Кримом у складі України.
– Росія – найбільша країна у світі, на Камчатському півострові нараховується 29 історично активних вулканів, – йдеться у повідомленні ЦРУ.
У відповідь на це Росія попросила “виправити” карту і внести окупований Крим до складу РФ.
Russia is the largest country in the world & its Kamchatka Peninsula is home to some 29 historically active volcanoes.https://t.co/I8E8oNd8H3#CIAWORLDFACTBOOK#WorldCup#rus#RUSCRO pic.twitter.com/61a6fsLf7M
— CIA (@CIA) 7 июля 2018 г.
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До слова, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що США не планують визнавати російську анексію Криму.
Фото: CIA