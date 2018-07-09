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У Таїланді відновили операцію з порятунку дітей

У Таїланді поновили проведення операції з порятунку дітей, які застрягли у печері.

Порятунок дітей у Таїланді

У понеділок в провінції Чіанграй відновили операцію з порятунку дітей із затопленої печери Тхам Луанг, повідомляє Reuters.

Наразі у печері знаходяться 8 дітей і їх тренер. Вчора рятувальникам вдалося витягнути 4 дітей.

Читайте: У Таїланді помер рятувальник, який доставляв дітям у затоплену печеру кисень

До слова, американський підприємець Ілон Маск протестував міні-субмарину, спеціально створену для порятунку дітей, що застрягли у затопленій печері в Таїланді.

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