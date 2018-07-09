В Ірані гімнастку заарештували за відео танцю в Instagram

В Ірані 18-річну гімнастку Маеде Ходжабірі звинувачують у порушенні моральних норм.

В Ірані заарештовано 18-річну гімнастку Маеде Ходжабірі, яка виклала в Instagram відеозаписи, на яких вона танцює у власній спальні.

За повідомленням британської газети The Independent, на державному телебаченні Ірану її звинуватили у грубому порушенні моральних норм. Гімнастку також звинувачують у тому, що вона публічно з’явилася c непокритим волоссям, без хіджабу. Крім неї за схожими звинуваченнями заарештовано ще три людини.

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 7 Июл 2018 в 7:41 PDT

Читайте: Померла найстаріша жінка Європи

Сама дівчина стверджує, що хотіла тільки залучити на свою сторінку більше шанувальників. Яке покарання загрожує Ходжабірі, не повідомляється.

Нагадаємо, в Ірані вперше за 39 років жінок пустили на стадіон.