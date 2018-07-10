Друг, ворог чи суперник? Трамп знайшов визначення для Путіна

Дональд Трамп назвав Володимира Путіна суперником перед відправленням на саміт НАТО у Гельсінкі, де 16 липня відбудеться зустріч лідерів США і РФ.
Про це він сказав журналістам, пише The Washington Post.
Президент США зізнався, що не може відразу сказати, ким для нього є президент Росії – другом чи ворогом, тому назвав його суперником.
– Я думаю, що Путін буде простіше їх усіх, – сказав Трамп.
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При цьому він зазначив, у дружбі з Росією немає нічого поганого.
До речі, раніше Трамп повідомив, що під час переговорів з Путіним він підніме питання про втручання Росії в американські вибори, а також війни в Україні та Сирії.
Фото: Getty Images
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