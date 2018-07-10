Критичний день рятувальної операції у Таїланді. Від субмарини Маска відмовилися

У Таїланді продовжили рятувальну операцію, під час якої 4 дітей та тренера мають вивести із затопленої печери.

У Таїланді розпочався третій день рятувальної операції, під час якої 4 дітей та тренера мають евакуювати з затопленої печери, проте відмовилися від субмарини Ілона Маска, повідомляє The Guardian.

Рятувальники сподіваються, що зможуть дістати усіх п’ятьох на поверхню, хоча раніше повідомлялося, що в межах однієї операції можна евакуювати лише чотирьох людей.

Експерти заявляють, що сьогодні останній день, коли можна евакуювати дітей. Адже в країні очікуються дощі, які можуть повністю затопити печеру.

Також рятувальники відмовились використовувати для порятунку дітей мікросубмарину, яку надав Ілон Маск.

Оновлено о 12.40. Рятувальники дістали з печери ще одну дитину, повідомляє CNN. Ще троє дітей і тренер очікують на порятунок.

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До слова, у Таїланді загинув колишній військовий нирець, який приєднався до пошукових дій, щоб врятувати 12 дітей, які опинилися в затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон.