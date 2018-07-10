Ілон Маск доставив у Таїланд міні-субмарину, яка може знадобитися для порятунку дітей з печери.
Американський інженер і глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск доставив у Таїланд міні-субмарину, зібрану з частин ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX спеціально для участі в операції з порятунку школярів та їх тренера, заблокованих у затопленій печері.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
– Апарат вже доставлений у Таїланд і готовий до використання в рятувальній операціі в частково затопленій печері Кхао Луанг, – написав він.
Маск доставив у Таїланд субмарину для порятунку дітей з печери / 2 фотографии
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Нагадаємо, раніше Маск показав випробування міні-субмарини.
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