Ілон Маск доставив у Таїланд міні-субмарину, яка може знадобитися для порятунку дітей з печери.

Американський інженер і глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск доставив у Таїланд міні-субмарину, зібрану з частин ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX спеціально для участі в операції з порятунку школярів та їх тренера, заблокованих у затопленій печері.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

– Апарат вже доставлений у Таїланд і готовий до використання в рятувальній операціі в частково затопленій печері Кхао Луанг, – написав він.



Маск доставив у Таїланд субмарину для порятунку дітей з печери / 2 фотографии

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Нагадаємо, раніше Маск показав випробування міні-субмарини.