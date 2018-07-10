НАТО і Євросоюз підписали декларацію про співпрацю

НАТО і Євросоюз посилюють співпрацю. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг і президент Європейської ради Дональд Туск сьогодні у Брюсселі підписали відповідну декларацію.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

– Ми пишаємося досягнутим спільно до цього моменту, однак ми можемо робити ще більше, – йдеться в документі.

Президент Єврокомісії наголосив загальні між Союзом і НАТО цінності і відданість свободі і демократії.

При цьому Юнкер наполягає на принципі доповнення один одного. За його словами, саме цей принцип визначає партнерство між НАТО і ЄС.

– У нас є різні сильні сторони, які ми використовуємо для допомоги один одному, – заявив президент Єврокомісії.

НАТО і Євросоюз мають намір працювати над реалізацією 74 спільних проектів, серед яких протистояння гібридним загрозам, питання кібербезпеки, оборони та наукових досліджень/

– Нам ще багато належить зробити, і це починається з відповідних інвестицій у власну безпеку і оборону, – заявив Юнкер. За його даними, з 2021 по 2027 роки Європа витратить на оборону 27,5 млрд євро.

Нагадаємо, як пройшов саміт Україна-ЄС.

Фото: Alexander Koerner/Getty Images