Отруєний Новачком чоловік отямився

Отруєний Новачком британець Чарлі Роулі прийшов до тями. Потерпілий перебуває у критичному, але стабільному стані.

Про це повідомили на сайті національної служби охорони здоров’я Англії.

Директор по догляду за хворими в районному госпіталі Солсбері Лорна Вілкінсон зазначила, що лікарі спостерігають невелике, але значне поліпшення стану здоров’я потерпілого.

Однак Роулі все ще у дуже поганому стані і йому потрібно цілодобове спостереження.

Жінка закликала ЗМІ утриматися від спроб дізнатися додаткові відомості про хід лікування Роулі.

Раніше стало відомо, що 44-річна Дон Стерджесс, яку знайшли разом з Роулі в Еймсбері, померла в лікарні.

Нагадаємо, 4 липня неподалік від Солсбері були знайдені у непритомному стані чоловік і жінка, які, як пізніше з’ясувалося, були отруєні Новачком.

Цією ж речовиною 4 березня були отруєні екс-офіцер ГРУ РФ Сергій Скрипаль та його дочка Юлія.

Фото: Jack Taylor/Getty Images