Провал кабінету Мей і крах економіки – що означає відставка Джонсона

Вчора глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку. Причина звільнення, чи чекає уряд Мей крах та як це вплине на Україну – у матеріалі Фактів ICTV.

Велика Британія перетворюється на колонію ЄС – причина відставки Джонсона

Спочатку пост міністра з питань виходу Великої Британії з ЄС на знак протесту залишив Девід Девіс. А слідом за ним і прихильник Brexit та критик Росії і Путіна Борис Джонсон. Також у відставку подали ще кілька заступників міністрів.

Причиною масових звільнень послужило рішення Терези Мей повести Британію шляхом “м’якого Brexit”. Це означає:

збереження зони вільної торгівлі для товарів;

орієнтацію на загальноєвропейське законодавство в питаннях, які стосуються безперешкодної торгівлі;

вирішення проблеми ірландського кордону.

– У цьому відношенні ми дійсно прагнемо до статусу колонії, і багато хто буде боротися за економічні або політичні переваги цієї конкретної домовленості, – написав Джонсон у листі до Мей, передає BBC.

У свою чергу Тереза ​​Мей відповіла, що Британія повертає собі контроль над кордонами, законами та грошима, але без шкоди для людей.

Політичний удар по уряду Мей

– Борис Джонсон і Девід Девіс головні прихильники Brexit. І тому частина консерваторів, які перебувають на їхньому боці, не підтримуватимуть Мей, поки вона не знайде новий компроміс. По-перше, для Терези Мей це удар по її позиціях у парламенті, по-друге, це удар по її планах щодо виходу з ЄС. Вона опинилася в ситуації, в якій їй потрібно знайти спільну мову, як з прихильниками, так і з противниками, – зазначає експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

За даними The Guardian Мей встигла попередити консерваторів, що внутрішні конфлікти можуть привести до зміни влади на користь лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями консерватори і лейбористи користуються однаковою популярністю у виборців, пише The Times.

Ситуація складається, таким чином, що якщо прем’єр-міністр не встигне найближчим часом залагодити всі конфлікти, то це може загрожувати економічною кризою.

Через 3-4 місяці Британія повинна узгодити всі питання щодо нового договору з Брюсселем, тому що формально через 9 місяців вони виходять з ЄС.

– Якщо всі питання не буде узгоджено, то і договору не буде. У такому випадку це призведе до катастрофічних наслідків для економіки і перші 5-10 років це буде відчуватися, навіть простими британцями, – розповідає Ілія Куса.

У свою чергу ряд великих компаній вже відреагували на ситуацію і заявили, що готові покинути Велику Британію після виходу з Євросоюзу. Свої побоювання перспективою “жорсткого Brexit” і розриву з ЄС уже висловили Jaguar Land Rover, Airbus і BMW.

Також внутрішні конфлікти, швидше за все, не обійдуть стороною і відносини Сполученого королівства і США.

– Для Великої Британії США країна, яка може компенсувати втрати від Brexit. Тут питання в тому, про що вони домовляться з Трампом, а по-друге, куди піде ця історія з торговельною війною між США та ЄС. Якщо вона піде далі, то це буде мати негативні наслідки, – зазначає експерт.

Ілія Куса розповідає, що в разі краху уряду Мей і приходу до влади лейбористів, які більш критично ставляться до США, то це швидше за все остаточно похитне економічні відносини між цими країнами.

За словами експерта, альтернативний сценарій виглядає так: Британія просто приєднається до тих країн Європи, які зараз переживають кризу у відносинах з Вашингтоном. Вони можуть почати формувати новий центр тяжіння у світі, не так уже й залежний від США.

Раніше Факти ICTV писали, що новим главою Міністерства закордонних справ Великої Британії став Джеремі Хант.

Євгенія Шапоренко

Фото: Dreamstime.