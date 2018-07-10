Рятувальна операція у Таїланді: хронологія і все, що варто знати

У Таїланді завершилася операція з порятунку дітей. 12 футболістів і їх тренера успішно вивели назовні з затопленої печери. Факти ICTV зібрали все, що відомо про рятувальну операцію і ситуацію в цілому.

Що сталося

У Таїланді завершилася рятувальна операція – із затопленої печери Тхам Луанг Нанг Нон вивели 12 дітей і тренера.

Як рятували дітей

Над порятунком дітей працювала команда з 90 професійних дайверів – 40 тайських і 50 зарубіжних.

Вони проводили дітей через вузькі проходи з замуленою водою і слизькими виступами.

Шлях до місця знаходження дітей і назад був складним і небезпечним. Потрібно було занурюватися в воду, забиратися на підйоми, йти по коліно в мулі в масках для дихання.

Кожну дитину супроводжували по два дайвера, які несли на собі балони з киснем.

Кілька днів тому в ході рятувальної операції загинув один дайвер – він втратив свідомість на зворотному шляху з печери.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT

З чого все почалося

12 гравців футбольної команди Вепр у віці від 11 до 16 років відправилися в похід разом зі своїм 25-річним тренером, який час від часу влаштовував для них одноденні екскурсії.

Підлітки пішли в розташований на півночі Таїланду печерний комплекс Тхам Луанг Нанг Нон (відгалуження якого тягнуться майже на 5 кілометрів) і пропали.

Біля входу в печеру співробітники парку знайшли речі гравців і тренера – мотоцикл і 11 велосипедів, а також рюкзаки, футбольні бутси та інше спортивне обладнання.

Дітей і тренера знайшли через дев’ять днів на невеликому сухому виступі в затопленій печері, проте виявилося, що рятувальна операція може зайняти місяці.

Схема печери

Як діти вижили в печері

У печері діти пробули 9 днів майже без їжі, води та світла, поки їх знайшли рятувальники. Однак ті, що вижили настільки ослабли, що не змогли б навіть виплисти самостійно.

Дайвери доставляли футболістам по трубках кисень, а також їжу і воду. Паралельно хлопців навчали пірнати.

Чому їх не могли врятувати одразу

У сезон дощів печери Тхам Луанг Нанг Нон затоплює вода. Через це підлітки не змогли самостійно вибратися з печери назовні.

Рятувальникам довелося боротися з підйомом води, щоб передати групі провізію. Всі спроби відкачати воду з печери були неуспішними.

Варіанти порятунку

Деякий час влада спільно з усіма службами прораховували різні варіанти порятунку дітей.

Серед них – свердління отворів у гірській породі та навіть очікування до осені, поки не зійде вода. Протягом цих кількох місяців дітей планували забезпечувати необхідними речами.

Ілон Маск запропонував провести в печеру щільну трубу з водонепроникного нейлону. Це дозволило би створити тунель, по якому діти змогли б безпечно вибратися назовні.

Пізніше у SpaceX побудували невеликий підводний човен із корпусу ракети Falcon для порятунку школярів із печер.

Маск доставив у Таїланд міні-субмарину, проте її так не використовували.

Рятувальники зупинилися на варіанті з підводним плаванням – операція стартувала 8 липня.

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Хронологія порятунку

Першими, кого вивели з підземелля, виявилися двоє хлопчиків. Підліткам довелося подолати понад 4 км, щоб вийти з печер.

Після порятунку чотирьох дітей операцію довелося призупинити. Перерву зробили для того, щоб поповнити запаси кисню, продовжити відкачку води з печери, а також дати рятувальникам час на відпочинок.

9 липня із затопленої печери вивели ще чотирьох дітей. На третій день операції вдалося врятувати ще чотирьох дітей і тренера.

Участь українців у операції

У рятувальній операції брав участь дайвер з України Всеволод Коробов із другом. Українець пройшов складну трикілометрову ділянку в затопленій печері, допомагав нести обладнання, прокладав мотузки для дайверів.

– Група інструкторів, зокрема, двоє людей з України – я і мій друг Максим, прилетіли сюди мнулої п’ятниці як волонтери. Нашим завданням було навчити тайських “морських котиків” пірнати в таких складних печерах, оскільки з’ясувалося, що у них немає досвіду такого занурення. Ми допомагали їм у цьому. Побачивши, що від нас є користь, тайські військові включили нас у команду підтримки, – розповів Коробов.

Стан врятованих дітей

Двох хлопчиків почали лікувати від легеневої інфекції. Вони пробудуть у лікарні щонайменше тиждень.

У деяких із врятованих хлопчиків була низька температура тіла, у одного був слабкий пульс, але всі вони вже прийшли в норму. Жар у дітей також не спостерігається.

Медики розповіли, що спочатку дітей годували розчинною їжею та енергетичними гелями, але тепер їх перевели на легкозасвоювану їжу.

Бачитися з рідними вони можуть тільки через скляну перегородку. Щойно обстеження підтвердять, що у хлопчиків немає ризику розвитку інфекцій, їм дозволять побачитися з сім’ями.

Однак вони все одно повинні будуть триматися від них на відстані не менше двох метрів.

Оскільки діти провели в темряві більше двох тижнів, вони змушені носити сонячні окуляри при сонячному світлі.

Чи покарають тренера за похід у печери

Думки в тайському суспільстві щодо тренера розділилися. Одні звинувачують його в події, тоді як інші вважають, що саме завдяки його навичкам діти змогли вижити в напівзатопленій печері без їжі протягом 10 днів.

Фото: Linh Pham/Getty Images