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Рятувальна операція в Таїланді: з печери вивели всіх дітей і тренера

Рятувальна операція в Таїланді завершилась. Із печер вивели всіх 12 дітей і тренера.

Порятунок дітей у Таїланді

Рятувальники визволили усіх 12 дітей і їхнього тренера із затопленої печери в Таїланді, підтвердила місцева влада.

За даними ЗМІ, всі живі, але як мінімум тиждень їм доведеться провести в лікарні – у них знайшли інфекцію.
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Нагадаємо, сьогодні в Таїланді розпочався третій день рятувальної операції. Рятувальники відмовилися використовувати для порятунку дітей мікро субмарину, яку надав Ілон Маск.

Фото: Linh Pham/Getty Images

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