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У Британії призначили нового главу МЗС. Хто замінить Джонсона

Після відставки Бориса Джонсона новим главою Міністерства закордонних справ Великої Британії став Джеремі Хант.

Джеремі Хант

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей призначила новим главою Міністерства закордонних справ країни Джеремі Ханта, пише BBC.

Джеремі Хант є членом британського уряду з 2010 року. Раніше він був міністром культури, ЗМІ та спорту, а з 2012 року – міністром охорони здоров’я і соціального захисту.

Перед референдумом про вихід Британії з ЄС Хант заявляв, що не підтримує розрив відносин із Євросоюзом.

Читайте: Картковий будиночок Мей розвалюється. До чого призведе відставка Джонсона

За інформацією, рішення прем’єр-міністра про призначення Ханта главою МЗС вже затвердила королева Великої Британії Єлизавета II.

Нагадаємо, 9 липня Борис Джонсон пішов у відставку з поста глави МЗС Великої Британії. За його словами, в уряді не поділяють його позицію по Brexit.

Джонсон переконаний, Британія рухається до статусу колонії Євросоюзу, оскільки бере на себе зобов’язання, не маючи можливості впливати на дії ЄС.

Фото: Jack Taylor/Getty Images

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