У Польщі поліцейські відмовилися штрафувати водіїв

Польські дорожні поліцейські протестують проти низьких зарплат.
Польські дорожні поліцейські 10 липня розпочали акцію протесту проти низьких заробітних плат, у рамках якої вони відмовилися штрафувати водіїв за порушення правил дорожнього руху, обмежуючись попередженням там, де це можливо, передає Do Rzeczy.
– Якщо ми не зможемо досягти угоди, ми не виберемося з того шляху, на який встали. Сигнал ясний – під час референдуму, в якому взяли участь 30 тисяч поліцейських, 99% проголосували за проведення акції протесту, – заявили в керівництві поліції Польщі.
Читайте: У Британії призначили нового главу МЗС. Хто замінить Джонсона
Відзначається, що співробітники правоохоронних органів Польщі вимагають підвищення зарплати, її щорічної індексації, повернення можливості виходу на пенсію раніше обумовленого терміну, а також повної оплати понаднормових годин.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав Польщу до перегляду змін до закону про Інститут національної пам’яті.