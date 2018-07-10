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У Польщі поліцейські відмовилися штрафувати водіїв

Польські дорожні поліцейські протестують проти низьких зарплат.

Польські дорожні поліцейські 10 липня розпочали акцію протесту проти низьких заробітних плат, у рамках якої вони відмовилися штрафувати водіїв за порушення правил дорожнього руху, обмежуючись попередженням там, де це можливо, передає Do Rzeczy.

– Якщо ми не зможемо досягти угоди, ми не виберемося з того шляху, на який встали. Сигнал ясний – під час референдуму, в якому взяли участь 30 тисяч поліцейських, 99% проголосували за проведення акції протесту, – заявили в керівництві поліції Польщі.

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Відзначається, що співробітники правоохоронних органів Польщі вимагають підвищення зарплати, її щорічної індексації, повернення можливості виходу на пенсію раніше обумовленого терміну, а також повної оплати понаднормових годин.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав Польщу до перегляду змін до закону про Інститут національної пам’яті.

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