Facebook оштрафували за витік даних користувачів

За витік персональних даних користувачів Facebook заплатить $660 тис.

Соціальну мережу Facebook зобов’язали заплатити штраф у розмірі $660 тис. за співпрацю з Cambridge Analytica і витік персональних даних користувачів, повідомляє The Guardian.

– Facebook не зміг забезпечити такий захист, який вони повинні дотримуватися відповідно до закону про захист даних. Штрафи потрібні для покарання, але моя реальна мета – провести зміни і відновити довіру та впевненість у нашій демократичній системі, – сказала комісар за інформацією Елізабет Денхам.

У першому кварталі 2018 року Facebook заробляла $664 тис. кожні п’ять з половиною хвилин.

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До слова, після атаки на сторінку FIFA в Facebook українських користувачів почали масово перевіряти на ботів.