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Греція висилає двох російських дипломатів – причина

Влада Греції ухвалила рішення вислати з країни двох російських дипломатів.

Греція

Влада Греції вирішила вислати з країни двох російських дипломатів і заборонила в’їзд двом співробітникам дипвідомства, повідомляє Медуза.

Російських дипломатів звинувачують у спробах втручання у внутрішні справи Греції і діях, які підривають безпеку країни.

Зокрема, їх підозрюють у збиранні інформації та підкупі чиновників.

Читайте: США не планують визнавати анексію Криму Росією – Волкер

До слова, російського телеведучого і довірену особу Путіна на президентських виборах Євгена Примакова затримали в аеропорту Бориспіль.

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