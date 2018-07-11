Німеччина опинилася в полоні Росії – Трамп

Президент США Дональд Трамп звинуватив Німеччину в залежності від Росії в енергетичній сфері.

Німеччина “повністю під контролем” і “в полоні у Росії” щодо проекту газопроводу, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє AP.

За словами Трампа, Німеччина отримує мільярди доларів від газових угод із Росією, тоді як 70% країни залежні від російського газу.

– Німеччина повністю контролюється Росією, – підкреслив Трамп.

Він також розповів, що Німеччина отримає ще й величезні прибутки від угоди по газопроводу Північний потік-2.

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Трамп також обурився, що США повинні захищати Європу від Росії, тоді як вона отримує від РФ мільярди доларів.

Раніше президент Європейської ради Дональд Туск назвав Північний потік-2 помилкою, що не відповідає стратегічним інтересам, безпеці та правилам.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

