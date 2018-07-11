Рятувальна операція у Таїланді: з печери хочуть зробити туристичну пам’ятку

З печери Кхао Луанг у Таїланді можуть зробити туристичну пам’ятку.

Заступник голови управління національних парків Таїланду Чонгклай Ворапонсатрон заявив, що з печери Кхао Луанг, з якої врятували 12 дітей та тренера, хочуть зробити туристичну пам’ятку, повідомляє ABC News.

Ворапонсатрон вважає, що людям, які спостерігали за рятувальною операцією, може бути цікаво побачити печеру.

– У цій кризовій ситуації сьогодні я не хочу говорити про роботу, але я думаю, що жителям Таїланду, нам пощастило, що у нас з’явилася світова пам’ятка, – сказав заступник голови управління національних парків Таїланду.

Він додав, що остаточне рішення прийматиме департамент природних ресурсів.

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Нагадаємо, рятувальна операція в Таїланді завершилась. Із печери вивели всіх 12 дітей і тренера.