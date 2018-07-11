Саміт НАТО: гроші, боротьба з тероризмом і скандал

На саміті НАТО обговорять посилення Альянсу щодо стримування і захисту, боротьбу з тероризмом.

Під час саміту НАТО в Брюсселі лідери країн-членів НАТО і країн-партнерів обговорять посилення Альянсу щодо стримування і захисту, боротьбу з тероризмом і питання розподілу витрат, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, очікується, що європейські союзники і Канада додадуть додатково $266 млрд на оборону зараз і до 2024 року.

З питань боротьби з тероризмом очікується прийняття рішення про початок нової тренувальної місії в Іраку і допомоги у створенні військових шкіл для підвищення професіоналізму іракських сил.

– Ми також обговоримо реакцію НАТО на гібридні загрози, а також погодимо створення нових контр-гібридних команд підтримки, щоб надавати допомогу союзникам, які знаходяться під такою загрозою, – сказав Столтенберг.

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Крім того, генсек НАТО планує зустрітися з президентами України і Грузії.

Петро Порошенко і Георгі Маргвелашвілі також візьмуть участь у панельній дискусії, яка відбудеться в четвер після обіду.

Варто наголосити, що саміт відбувається на тлі скандалу, адже президент США Дональд Трамп роздратований, що Європа мало фінансує організацію.

До слова, НАТО і Євросоюз посилюють співпрацю. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Європейської ради Дональд Туск підписали відповідну декларацію.