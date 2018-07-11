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Смоленська катастрофа: РФ відмовила Польщі в реконструкції уламків літака

Російська сторона відмовила Польщі в реконструкції уламків літака Ту-154М, у якому в 2010 році під Смоленськом розбився президент Польщі Лех Качинський і низка польських посадовців.

Смоленська катастрофа

Про це йдеться у заяві підкомісії міноборони Польщі з повторного розслідування катастрофи.

– У зв’язку зі зверненням від березня цього року підкомісії з повторного розслідування авіакатастрофи до російської сторони щодо можливого проведення у Смоленську реконструкції уламків, російська сторона відповіла відмовою,- йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ переконують, що провести реконструкцію уламків літака на місці “без доторкання до них, зміни їх вигляду та особливих ознак” нібито неможливо.

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– Позиція російської сторони свідчить про злу волю чи абсолютну відсутність компетенцій у сфері розслідування авіакатастроф, – переконані в Польщі.

Згідно з інструкцією Міжнародної організації цивільної авіації, реконструкція розбитого літака “дуже важлива й необхідна” для з’ясування причин катастрофи.

Раніше польська підкомісія з розслідування Смоленської катастрофи спростувала версію про те, що причиною падіння Ту-154 були дії пілотів. До зіткнення літака із землею, на борту сталося щонайменше два вибухи.

Фото: Gazeta Polska

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