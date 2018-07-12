Біля відомого у “справі Скрипаля” ресторану трапився інцидент – поліція

Поліція британського міста Солсбері в четвер повідомила про інцидент, що стався в місті з молодим чоловіком.

– Зараз ми маємо справу з інцидентом на Касл стріт, Солсбері, що стосується чоловіка у віці близько 30 років. З огляду на поточні інциденти в Солсбері та Еймсбері, ми вживаємо запобіжних заходів, щоб забезпечити безпеку населення, – йдеться у повідомленні поліції в Twitter, пише Інтерфакс-Україна.

– Ми не хочемо, щоб люди хвилювалися, але сподіваємося, що ви розумієте причини того, що відбувається, – зазначає поліція.

Поліція відзначає, що в даний момент немає нічого, що вказувало б на збільшення рівня небезпеки для місцевих жителів.

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Британські ЗМІ відзначають, що інцидент стався біля ресторану Zizi, який фігурував у “справі Скрипаля”.

Нагадаємо, 30 червня в місті Еймсбері чоловік і жінка були виявлені в несвідомому стані в результаті впливу на них невідомої речовини. Постраждалі у критичному стані були доставлені до лікарні міста Солсбері. Пізніше жінка померла.