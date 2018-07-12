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Чоловіка витягли з рейок за секунду до прибуття поїзда

В Австралії чоловік дивом залишився живий, після того, як впав на рейки перед самим поїздом.

Інцидент стався в Сіднеї. Чоловік, швидше за все, перебуваючи напідпитку, неспішно прогулювався по платформі. З огляду на неуважність він не помітив, як наблизився до її краю, і впав на залізничну колію.

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Від смерті молоду людину відокремлювали якісь лічені секунди. Поїзд уже в’їхав на платформу. У цей час один із очевидців підбіг краю платформи і допоміг чоловікові піднятися.

Нагадаємо, в Китаї пасажири розгойдали поїзд метро, щоб врятувати людину.

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