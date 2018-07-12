Такса вижила після падіння з літака і 6 днів у пустелі

Жінка знайшла таксу, яка 6 днів блукала по пустелі Атакама в Чилі, випавши з літака.

Її господиня Дженіс Кав’єрес, яка летіла з подругою місцевим рейсом, була приголомшена, коли під час приземлення в аеропорту Ікіке (Чилі) виявила розламану переноску. Такси Гаспара в ній не було.

Співробітники аеропорту припустили, що переноска випала з вантажного відсіку під час посадки літака і зламалася. З’явилося припущення, що переляканий Гаспар втік у пустелю, що знаходилася поруч, пише Mirror.

Господиня такси попросила про допомогу в соцмережах. Відгукнулися ті, хто говорив, що дійсно бачив таксу в пустелі, але вона тікала від людей.

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Авіакомпанія і місцеві військові надали господині собаки транспорт і людей для допомоги в її пошуках. На щастя, таксу вдалося знайти і повернути господині.

До слова, еше одне диво возз’єднання сталося в США. Там кіт повернувся до господаря після 14 років розлуки.

Фото: CEN/Twitter