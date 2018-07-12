Трамп про Путіна: Він не мій ворог

Президент США Дональд Трамп не зміг назвати президента РФ Володимира Путіна ворогом. Однак він допустив, що колись він може стати його другом.

Про це президент США Дональд Трамп заявив на прес-конференції у Брюсселі в рамках саміту НАТО.

– Він не є мій ворог. Чи він мій друг? Ні, не друг. Але коли ми кілька разів зустрічалися, ми непогано давали раду. Зрештою він наш конкурент, він представляє Росію, а я – США. Тобто в певному сенсі ми конкуренти, – заявив він.

Водночас президент США допустив, що можливо одного дня Володимир Путін стане другом.

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Разом із тим, Трамп наголосив, що не хоче, щоб президент РФ “став військовою загрозою на континенті, саме тому НАТО збільшує свої військові видатки“.

До слова, напередодні саміту НАТО Дональд Трамп не зміг сказати, ким для нього є Путін, тому назвав його суперником.

Фото: Steffen Kugler /BPA via Getty Images