Johnson & Johnson заплатить $4,7 млрд компенсації жінкам, що захворіли на рак

Компанія Johnson & Johnson має заплатити $4,7 млрд компенсації 22 жінкам, у яких дитяча присипка могла спричинити рак яєчників. Таке рішення ухвалив суд американського штату Міссурі.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Згідно з рішенням суду, Johnson & Johnson має сплатити $550 млн компенсації та ще $4,1 млрд відшкодування збитків.

Такий вердикт суду за результати розгляду майже 9 тис. позовів, зокрема і щодо присипки.

Компанія не визнає претензій до своєї продукції і планує подавати апеляцію.

За словами жінок, після багаторічного використання дитячої присипки компанії та інших талькових продуктів у них розвинувся рак яєчників.

При цьому їхні адвокати стверджували, що компанія знала про вміст азбесту у тальковій продукції ще з 1970-х років, але не попередила споживачів про ризики.

Водночас у Johnson & Johnson запевняють у безпечності талькового порошка.

До речі, розмір цієї компенсації є найбільшим в історії компанії у рамках звинувачень щодо талькової продукції. Попереднє було у 2017 році у Каліфорнії, коли суд зобов’язав виплатити жінці $417 млн компенсації. Проте згодом його скасували.

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Нагадаємо, два роки тому суд зобов’язав Johnson & Johnson виплатити $55 млн жінці, яка захворіла на рак яєчників через використання їх продукції.

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