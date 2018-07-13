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Мей і Трамп домовилися про “амбітну” торгову угоду

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і президент США Дональд Трамп домовилися укласти торговельну угоду після виходу королівства з Європейського союзу (Brexit).

Дональд Трамп і Тереза Мей

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила на спільній прес-конференції з Дональдом Трампом, передає Вloomberg.

За словами Мей, вона погодилася укласти “амбітну” торгову угоду з Трампом.

У свою чергу президент США заявив, що “з нетерпінням чекає завершення великої двосторонньої торговельної угоди” з Британією.

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До слова, в рамках офіційного візиту Дональда Трампа у Велику Британію, президент США також зустрінеться з королевою Єлизаветою ІІ.

Ми писали, які правила варто пам’ятати Трампу, аби не образити королеву на зустрічі.

Фото: Jack Taylor/Getty Images

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