Мей і Трамп домовилися про “амбітну” торгову угоду

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і президент США Дональд Трамп домовилися укласти торговельну угоду після виходу королівства з Європейського союзу (Brexit).
Про це прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила на спільній прес-конференції з Дональдом Трампом, передає Вloomberg.
За словами Мей, вона погодилася укласти “амбітну” торгову угоду з Трампом.
У свою чергу президент США заявив, що “з нетерпінням чекає завершення великої двосторонньої торговельної угоди” з Британією.
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До слова, в рамках офіційного візиту Дональда Трампа у Велику Британію, президент США також зустрінеться з королевою Єлизаветою ІІ.
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Фото: Jack Taylor/Getty Images