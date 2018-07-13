Обговорю з Путіним! Трамп назвав Північний потік-2 катастрофою

Президент США Дональд Трамп назвав російський Північний потік-2 справжньою катастрофою для Європи.
Президент США Дональд Трамп розкритикував Євросоюз за згоду на будівництво Північного потоку-2 та назвав його справжньою катастрофою, повідомляє Громадське.
– Я вважаю, що Північний потік-2 — це повна катастрофа. Це жахливо, що Німеччина має газопровід з Росії. Мені повідомляли, що до 70% енергоресурсів Німеччини, після побудови нового газогону, постачатимуться з Росії, – сказав Трамп.
Він додав, що обговорить будівництво Північного потоку-2 під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
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До слова, українські активісти вирішили нагадати президенту США Дональду Трампу перед його зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним про незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова.