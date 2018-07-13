США звинуватили 12 росіян у втручанні в американські вибори

США висунули звинувачення у втручанні в американські вибори 12 співробітникам російського ГРУ.

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення у втручанні в американські вибори у 2016 році 12 співробітникам російського Головного розвідувального управління, повідомляє The New York Times.

Розвідників звинуватили у зламі серверів комітету Демократичної партії та президентської кампанії Хілларі Клінтон.

– Обвинувачення пред’явили за кілька днів до того, як президент Трамп зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі, – йдеться у повідомленні.

Звинувачення є частиною розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

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До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що Росії вдалося посіяти хаос своїм втручанням в американські вибори.