PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / США звинуватили 12 росіян у втручанні в американські вибори/

США звинуватили 12 росіян у втручанні в американські вибори

США висунули звинувачення у втручанні в американські вибори 12 співробітникам російського ГРУ.

США-Росія

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення у втручанні в американські вибори у 2016 році 12 співробітникам російського Головного розвідувального управління, повідомляє The New York Times.

Розвідників звинуватили у зламі серверів комітету Демократичної партії та президентської кампанії Хілларі Клінтон.

– Обвинувачення пред’явили за кілька днів до того, як президент Трамп зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі, – йдеться у повідомленні.

Звинувачення є частиною розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Читайте: Трамп “чистий”: висновки щодо втручання РФ у вибори США

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що Росії вдалося посіяти хаос своїм втручанням в американські вибори.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Як принцеса Діана? Меланія Трамп у вишуканій сукні на прийомі
Дональд Трамп і Тереза Мей
Мей і Трамп домовилися про “амбітну” торгову угоду
Прапор Польщі
Польського дипломата побили у російському літаку
Олег Сенцов
Мати Сенцова попросила Путіна про помилування
День народження Сенцова! Глобальні акції підтримки українського режисера
Північний потік 2
Трамп придумав, як вирішити проблему з Північним потоком-2
НАТО і союзники піднімуть витрати на оборону до рекордного рівня
Дональд Трамп
Трамп екстрено зібрав лідерів НАТО і пригрозив виходом з Альянсу – ЗМІ
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка