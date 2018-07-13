Трамп і Мей домовилися показати Росії силу

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вважає, що президент США Дональд Трамп має говорити з президентом РФ Володимиром Путіним з позиції сили.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей наголошує, що з Російською Федерацією треба говорити з позиції сили і єдності союзників.

Про це британський прем’єр сказала під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Бакінгемширі (Сполучене Королівство), що транслювалася на сайті Білого дому, передає УНІАН.

Вона подякувала президенту США за підтримку в реагуванні на “жахливе застосування” нервово-паралітичної речовини у Солсбері – видворення зі Сполучених Штатів 60 працівників розвідувальних служб РФ.

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– І я вітаю його зустріч з паном Путіним у Гельсінки в понеділок. Ми погодилися, що це важливо розмовляти з Росією з позиції сили та єдності, і ми повинні продовжувати стримувати та протидіяти усім зусиллям з підриву наших демократій, – наголосила Мей.

Нагадаємо, Трампу перед його зустріччю з Путіним нагадали про незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова.