У будинку отруєного британця знайшли флакон з Новачком

Поліція Великої Британії повідомила, що в будинку потерпілого від отруєння в Еймсбері Чарлі Роулі під час обшуків було виявлено маленьку пляшечку з-під речовини Новачок.

– У середу, 11 липня, маленька пляшечка була виявлена під час обшуку вдома у Чарлі Роулі в Еймсбері, – йдеться у повідомленні, распространенном британськими поліцейськими, передає Reuters.

За словами представників правоохоронних органів Великої Британії, вчені експерти підтвердили, що речовина, яка знаходилася у пляшечці, є отруйною речовиною Новачок.

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Нагадаємо, 30 червня в місті Еймсбері чоловік і жінка були виявлені в несвідомому стані в результаті впливу на них невідомої речовини. Постраждалі у критичному стані були доставлені до лікарні міста Солсбері. Пізніше жінка померла.