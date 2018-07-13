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У Гренландії гігантський айсберг пливе на селище, йде евакуація

Жителів села у Гренландії евакуювали через айсберг, що загрожує створити цунамі.

Масивний айсберг наблизився на небезпечну відстань до села Інаарсуіт у Гренландії, викликавши паніку серед місцевих жителів через загрозу цунамі.

Місцева влада оголосила надзвичайний стан і закликали людей підійматися по крутому схилу, на якому будується село, повідомляє Independent.

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Жителі села побоюються, що якщо від айсберга відколеться великий шматок льоду і впаде в воду, це викличе хвилі, які можуть зруйнувати будинки людей.

Як повідомлялося, від Гренландії відколовся айсберг розміром з ціле місто.

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