Як не образити Єлизавету ІІ на зустрічі – 8 правил для Трампа

У рамках офіційного візиту Дональда Трампа у Велику Британію, президент США зустрінеться з королевою Єлизаветою ІІ. Які правила варто пам’ятати Трампу, поставши перед королевою?

Президент США Дональд Трамп перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

Сьогодні на нього чекає формальна вечеря з сотнею бізнес-лідерів, військова демонстрація, а також зустріч із королевою Єлизаветою II, пише Business Insider.

Колишній королівський дворецький Грент Гаррольд перерахував нюанси, про які Трампу потрібно пам’ятати, поставши перед королевою.

Перше. Можна дивитися, але не торкатися. Це стосується всіх членів британської королівської сім’ї.

За протоколом, президенту США потрібно дозволити королеві Єлизаветі першою привітатися і подати руку.

Крім того, Трампу не варто надто сильно стискати руку монархині.

Друге. Не варто бігти поперед королеви. Правителька Великої Британії ніколи не йде позаду, вона може лише вести за собою.

Якщо вони будуть йти кудись чи просто прогулюватися, королева повинна йти трошки попереду чи строго поруч із Трампом.

Третє. Не варто забувати, як належить звертатися до її високості. Коли зустрічаєшся з королевою вперше, правильно звертатися до неї Ваша високосте.

Лише потім можна перейти до звертання Мем. Лишаючи аудієнцію, потрібно знову повторити Ваша високосте, щоб завершити розмову.

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Четверте. Не можна сідати, допоки королева не запропонує. Єлизавета ІІ повинна сісти першою. У процесі вона запропонує Трампу присісти.

Після розмови Трампу варто підвестися з місця одночасно з королевою Єлизаветою.

П’яте. Не можна їсти надто швидко чи надто повільно. Член королівської сім’ї повинен першим почати їсти.

Коли королева закінчить трапезу, її варто завершити всім. Страви будуть прибрані.

Шосте. Жодних мобільних телефонів. Навіть якщо Трамп чекає важливого дзвінка, в палаці мобільні телефони строго заборонені.

Під час зустрічі з королевою діставати свій мобільний також не потрібно.

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Сьоме. Не варто згадувати про Brexit. Всі члени королівської сім’ї зберігають політичний нейтралітет.

Президенту США потрібно відмовитися від обговорення будь-яких політичних тем.

Восьме. Дональду та Меланії Трампам не обов’язково вклонятися перед королевою, тому що вони не піддані Великої Британії.

Однак якщо вони вирішать це зробити, то варто кланятись правильно. Поклон виконується шиєю, а не талією.

Якщо перша леді США вирішить зробити реверанс, їй варто пам’ятати, що права нога має стояти за лівою.