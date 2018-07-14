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Жителів білоруського міста налякало “торнадо”

У білоруському місті Ліда бачили природне явище, схоже на торнадо.

У білоруському місті Ліда місцеві жителі помітили “майже торнадо”.

Про це повідомляє місцеве видання Наша Нива.

Як можна побачити на опублікованих фотографіях природного явища, над містом були хмари, а від землі до неба піднімався серпанок, що нагадує початок торнадо.

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Жителів білоруського міста налякало “торнадо” / 2 фотографии

Однак, як зазначає телеграм-канал nadvorie, де з’явилися знімки, характерного обертання не було.

Читайте: Смерч у Теплодарі налякав жителів

До слова, 2 липня смерч спостерігали у курортній Кирилівці на Запоріжжі.

Фото: телеграм-канал nadvorie

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