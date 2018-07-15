Катастрофа МН-17: країни G7 звернулися до Росії

Міністри закордонних справ G7 закликали Росію добросовісно співпрацювати з Австралією та Нідерландами, щоб пояснити і вирішити всі питання щодо російського ЗРК “БУК”, який, за результатами розслідування Спільної слідчої групи, збив малазійський Boeing.

Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ Великої сімки до роковин знищення рейсу Малайзійських авіаліній MH17, передає УНН.

– Ми, міністри закордонних справ Великої сімки: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Високого представника Європейського Союзу, єдні, засуджуючи в максимально можливій мірі збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, цивільного літака, що летів з Амстердаму до Куала-Лумпур 17 липня 2014 року, — йдеться у заяві.

Міністри нагадали, що MH17 перевозив 298 людей — членів екіпажу і пасажирів, громадян Австралії, Бельгії, Канади, Німеччини, Індонезії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Малайзії, Нідерландів, Нової Зеландії, Філіппін, Румунії, Південної Африки, В’єтнаму, Великобританії та Сполучених Штатів Америки.

– Ми повністю підтримуємо роботу Спільної слідчої групи (JIT), незалежного кримінального розслідування під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Висновки JIT щодо ролі Росії падіння MH17 є переконливими, значними та глибоко тривожними. Група G7 нагадує, що Резолюція 2166 Ради Безпеки ООН вимагає, щоб усі держави в повній мірі співпрацювали з зусиллями щодо встановлення відповідальності. Ми об’єднані в нашій підтримці Австралії та Нідерландів, які закликають Росію відповісти за свою роль у цьому випадку і повністю співпрацювати з процесом встановлення істини та досягнення справедливості для жертв MH17 та їхніх близьких, — заявляють міністри.

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Нагадаємо, винні у катастрофі MH-17 сидітимуть в українських тюрмах.

Фото: Michel Loiselle | Dreamstime.com