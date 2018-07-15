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Макрон не бачить Путіна на саміті G7

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі у Москві не буде запрошувати президента РФ Володимира Путіна на саміт Великої сімки.

Еммануель Макрон

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в прес-службі президента Франції.

– Джерело в Єлисейському палаці розповіло, що ситуація в Україні не нормалізувалася для Макрона настільки, щоб запрошувати Путіна на саміт Великої сімки в Біарриц, на півдні Франції, влітку 2019 року, – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що після саміту G7 в Канаді Макрон сказав, що хотів би запросити Путіна на саміт в Біарріц, але це залежатиме від того, як Росія буде виконувати Мінські домовленості для врегулювання ситуації в Україні.

Раніше повідомлялося, що Макрон і Путін сьогодні, в день фіналу Кубка світу з футболу, зустрінуться в Москві і обговорять Сирію, Іран і Україна.

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Ще на зустрічі у травні Макрон сказав Путіну, що Євросоюз не зніматиме санкції з Росії, допоки не буде досягнуто прогресу в українському питанні.

Фото: dreamstime.com

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